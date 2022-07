Latam: obiettivo zero carbonio

Anche Latam si muove sul fronte della riduzione delle emissioni. La compagnia ha annunciato un passo in avanti verso l'azzeramento del carbonio esplorando le opportunità di rimuovere la co2 attraverso la cattura e lo stoccaggio dirdetto del carbonio nell'aria.

L'iniziativa, come riporta una nota, è al centro di una lettera di intenti con Airbus, Air Canada, EasyJet, International Airlines Group, Lufthansa Group e Virgin Atlantic.



"Nel percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio - ha sottolineato Juan José Tohá, direttore degli affari aziendali e della sostenibilità di Latam Airlines Group -, il lavoro di collaborazione è fondamentale e non esiste un'unica soluzione. Per questo motivo stiamo implementando diverse misure per essere net zero, tra cui una maggiore efficienza, carburanti per l'aviazione sostenibili e nuove tecnologie, supportate dalla conservazione di ecosistemi strategici e da compensazioni di qualità".



L'obiettivo finale è di raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2050.