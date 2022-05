Ethiopian Airlines riparte con la rotta su Nosy Be

Torna il volo sull’isola più amata del Madagascar. Ethiopian Airlines a partire dal 14 maggio reintroduce i collegamenti con Nosy Be, con 3 voli settimanali in partenza dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole International.

In aggiunta ai 5 voli settimanali per Antananarivo, con questa meta Ethiopian opererà un totale di 8 voli settimanali per il Madagascar, fornendo numerose opzioni di viaggio ai suoi passeggeri.



La compagnia serve oltre 127 destinazioni internazionali di cui 62 nel continente Africa. Dall’Italia Ethiopian opera da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino con il Boeing 787-8 Dreamliner verso la capitale Addis Abeba.



Ethiopian continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre cambi data illimitati per tutti i biglietti emessi per viaggi entro il 30 settembre 2022.