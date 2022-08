Ethiopian Airlines passa all’A350-1000

Ethiopian Airlines dice addio a quattro dei suoi A350-900 per passare alla variante più grande della famiglia A350: l'A350-1000.

La compagnia è la prima in Africa a ordinare il gigante di casa Airbus.



Ethiopian Airlines ha già ordinato 22 A350-900, di cui 16 sono stati consegnati. Con l’upsizing dell’A350-1000, il backlog di Ethiopian Airlines consiste di quattro A350-1000 e due A350-900.



“Siamo lieti dell’upsizing dell’A350-900 alla variante più grande, l’A350-1000, che ci aiuta a rimanere al passo con la tecnologia – commenta in una nota il ceo di Ethipian Airlines, Mesfin Tasew -. L’A350-1000 è la soluzione migliore per le nostre rotte ad alta densità e riteniamo che l’upsize sarà determinante per soddisfare la crescente domanda dei clienti nella nostra vasta rete globale nei cinque continenti. Continueremo a tenerci al passo con i progressi della tecnologia aeronautica per migliorare il nostro servizio e soddisfare la domanda dei clienti”.