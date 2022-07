Ethiopian raddoppia in Italia: dopo Roma da ottobre volo giornaliero anche su Milano

Con l’avvio del prossimo orario invernale Ethiopian raddoppierà l’impegno sull’Italia. Oltre al volo su Roma Fiumicino verrà infatti attivato un collegamento diretto giornaliero tra Addis Abeba e Milano Malpensa che prenderà il via il 30 ottobre. Anche per questa rotta verrà utilizzato un B787 Dreamliner.

“Si tratta di un tassello in più nella costante crescita della compagnia aerea – ha sottolineato la sales manager Italia Desiree Grech -. Operando il maggior numero possibile di frequenze dall’Italia, garantisce più disponibilità e permette ai nostri passeggeri di viaggiare quando vogliono”.



Il vettore, che ha Distal &ITR Group come agente generale, intanto continua con gli investimenti sulla sicurezza e il confort a bordo e può vantare la flotta più giovane di tutto il continente africano. “La rete di destinazioni africane permette alla clientela di tornare a trovare parenti e amici e agevola i diversi viaggi umanitari - conclude Grech -. Quest’estate la ripresa del traffico leisure è stato sorprendente con le destinazioni più gettonate come Mombasa, Seychelles, Zanzibar, Nosy Be”.