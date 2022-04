Riscossa lungo raggio: ecco i voli estivi da Roma Fiumicino e Milano Malpensa

“Un primo passo, ancora lontano da quanto si poteva vedere nell'estate del 2019, ma un segnale importante di incoraggiamento. Il lungo raggio torna ad affacciarsi nello schedule estivo dei due hub di Fiumicino e Malpensa, con la ripresa importante del Nord America, unica destinazione a rivedere le cifre pre pandemia, e i primi ritorni di America del Sud e Oriente. Mentre i vettori del Golfo mantengono il presidio. Per quanto riguarda lo scalo romano, la notizia più clamorosa riguarda il volo diretto con l'Australia che segnerà il ritorno di Qantas dopo numerosi anni di assenza: un collegamento su Perth che prevede anche il prolungamento su un'altra destinazione del Paese, Sidney. Il grosso del business, però, come detto, sarà quello legato ai voli sul Nord America, dove si prevede una capacità complessiva addirittura superiore del 15 per cento rispetto al 2019…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)