Qantas firmerà il volo più lungo del mondo: il Sydney-Londra

Il Project Sunrise, che consentirà di effettuare voli a lunghissima distanza, è ormai una realtà per Qantas, che ha annunciato il primo di una lunga serie di collegamenti senza scalo: il Sydney-Londra, cui seguirà il volo per New York.

I primi voli senza scalo tra l’Australia e l’Europa dovrebbero iniziare alla fine del 2025: in particolare il Sydney-Londra, con la sua durata di 20 ore, sarà il volo passeggeri di linea più lungo del mondo. A effettuarlo l’A350-1000, di cui Qantas ha confermato l’ordine.



"L'A350 e il ‘Project Sunrise’ porteranno qualsiasi città a un solo volo dall'Australia" ha dichiarato il capo della Qantas Alan Joyce a TravelMole -. È l'ultima frontiera dei viaggi e la soluzione definitiva al problema della distanza".



Il ‘Project Sunrise’ è stato un obiettivo chiave per Qantas per circa cinque anni, ma è stato messo in secondo piano a causa della pandemia. I 12 aerei A350-1000 inizieranno ad arrivare nel 2025, con l'ordine che sarà completato entro il 2028. Saranno configurati per trasportare 238 passeggeri.