Roma torna protagonista, occupato il 60% delle camere

“L’anno scorso eravamo al 20% di occupazione degli alberghi, quest’anno abbiamo chiuso al 60%”. È una percentuale che fa ben sperare nel futuro turistico della Capitale quella citata da Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, a proposito dell’incoming in città nel periodo pasquale.

Il 36% di arrivi in queste prime vacanze primaverili è appannaggio degli italiani, poi vengono gli europei e infine anche gli americani, che stanno tornando anche se siamo ancora lontani dai livelli del pre-pandemia.



Bilancio superiore alle aspettative

Un dato però è incontrovertibile: “È andata molto meglio rispetto al 2021 - spiega Roscioli al Corriere della Sera - i numeri sono stati più del doppio”.



Secondo l’Ente Bilaterale del Turismo gli arrivi sono stimati in circa 235mila e il presidente Tommaso Tanzilli sottolinea come si sia trattato per lo più di turisti ‘last minute’: “Le prenotazioni - fa notare - sono arrivate nelle ultime due settimane. Bene il Lazio, che sta leggermente meglio di Roma perché ci si muove soprattutto a livello regionale: abbiamo avuto solo il 10% in meno rispetto al 2019, e l’80% di occupazione delle strutture”.



Bene anche i ristoranti, che riportano cifre oltre le aspettative; secondo la Fiepet Confesercenti a Pasqua e Pasquetta gli incassi hanno toccato i 22 milioni di euro e, con quelli di litorale e provincia, si sfiorano i 27 milioni.