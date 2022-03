Air France e Klm: ecco tutti i voli sulla Penisola per la summer 2022

Air France e Klm preparano una presenza in Italia in forze per la summer in partenza dal prossimo fine settimana. Le due compagnie confermano così l’impegno sulla Penisola e mettono in campo un network da 27 rotte in totale, con una distribuzione capillare lungo lo stivale.

Air France

Per quanto riguarda il vettore transalpino, saranno 13 le destinazioni collegate dall’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle. Nel dettaglio i voli partiranno in direzione di Torino, Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Olbia, Cagliari, Catania e Palermo. A queste si aggiungono altre tre rotte: la Bologna-Lione e i voli da Marsiglia su Catania e Comiso, questi ultimi operati solamente nel mesi di luglio, agosto e inizio settembre.



Klm

Undici invece le direttrici messe in campo da Klm dall’aeroporto di Amsterdam: Torino, Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma Fiumicino, Napoli, Cagliari e Catania.