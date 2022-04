Un network di quasi 200 destinazioni, con una capacità che arriva ormai al 90 per cento dei livelli pre pandemia, la grande scommessa sugli Stati Uniti con il 20 per cento in più di posti rispetto all’estate 2019, un vero e proprio servizio navetta tra Parigi e New York in partnership con Delta, il potenziamento del corto medio-raggio. Sono questi gli aspetti principali dell’orario estivo di Air France, che torna a investire in maniera importante sulle rotte estive e che proporrà, per quanto riguarda l’Italia, collegamenti verso 13 destinazioni.

Gli States

Per quanto riguarda gli Stati Uniti saranno 14 le destinazioni servite, con un totale di circa 200 voli alla settimana e la rotta Parigi-New York vedrà Air France impegnata in 6 frequenze al giorno in aggiunta alle 2 nel programma del partner Delta. In più è prevista anche una partenza, sempre di AF, dallo scalo di Parigi Orly. Ma gli investimenti sul lungo raggio si estenderanno anche ad altre aree come l’Oceano Indiano, l’Africa e i Caraibi e anche qui l’offerta supererà il livello del 2019.



"Infine, Air France mantiene la quasi totalità della sua rete in Asia con un numero ridotto di voli – si legge in una nota della compagnia -. Ulteriori frequenze saranno aggiunte al programma dei voli per l'India (Delhi, Bombay, Bangalore e Chennai) per accompagnare la riapertura del Paese ai voli internazionali in vigore dal 27 marzo 2022".