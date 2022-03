Nuovo aggiustamento al rialzo per l’operativo estivo di Ryanair in Italia. Dopo la cancellazione di tre rotte previste su Lisbona per via del taglio effettuato dalla low cost sull’aeroporto portoghese arrivano ora invece 9 collegamenti aggiuntivi su diversi aeroporti della Penisola.

Si tratta esclusivamente di voli oltreconfine, tutti con una frequenza prevista di due doli a settimana. Per quanto riguarda la Capitale verranno inserite due rotte da Fiumicino verso Barcellona Girona e Tolosa, mentre al Nord nuovo volo per Venezia su Copenhagen. Al Sud arriveranno le tratte Palermo-Karlsruhe e Brindisi-Zagabria, mentre da Pescara decolleranno i voli su Memmingen e Manchester. Potenziato anche il network di Pisa (Memminger) e Alghero (Budapest).