Otto aeromobili, 54 rotte, di cui 8 nuove verso Agadir, Bordeaux, Breslavia, Cork, Memmingen, Palma, Paphos e Zara. Sono questi gli assi che Ryanair si appresta a giocare sullo scalo di Pisa.

La compagnia aerea ha alzato il velo sullo schedule estivo previsto dall’aeroporto toscano, che garantirà complessivamente circa 500 voli settimanali (oltre 90 in più rispetto al periodo pre-pandemia). Si tratta dell’operativo più grande di sempre dallo scalo.



“Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record su Pisa - spiega in una nota Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair -. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive costituiscono le basi da cui Ryanair può garantire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività".



I piani dello scalo

Prosegue McGuinness: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’aeroporto di Pisa per assicurare questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano semplicemente visitare Pisa e la Toscana. Invitiamo pertanto, ancora una volta, il Governo italiano a eliminare l’addizionale comunale anticompetitiva, per accelerare il traffico italiano, il turismo e la ripresa dell’occupazione”.



“Con enorme soddisfazione – aggiunge Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - accogliamo la notizia del rilancio di Ryanair sull’aeroporto di Pisa. L’operativo programmato per la summer ’22 dalla compagnia aerea irlandese, il più grande di sempre su Pisa, rappresenta un segnale di ripartenza importante non solo per l’aeroporto di Pisa, ma per l’insieme dei collegamenti di tutta la Regione Toscana. Dopo due anni di difficoltà per tutti i settori economici, e specialmente per il trasporto aereo, il rilancio di Ryanair è per noi una grandissima iniezione di fiducia per il futuro”.