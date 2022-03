Ryanair taglia 19 rotte su Lisbona: saltano anche tre collegamenti sull’Italia

La battaglia degli slot a Lisbona che vede impegnati da una parte Tap e dall’altra Ryanair, che chiede la liberazione di quelli non utilizzati, sfocia in una decisione drastica da parte della low cost per la prossima estate. Il vettore ridurrà da 7 a 4 gli aerei basati sull’aeroporto portoghese con il conseguente taglio di 19 rotte.

Ci saranno anche tre collegamenti con l’Italia nella riduzione decisa dalla compagnia aerea irlandese, secondo quanto riportato da Simpleflying: si tratta dei voli su Alghero, Bari e Palermo. In totale Ryanair eliminerà dalla programmazione oltre 5mila voli nella summer, pari a 900mila posti in meno.



"Ci rammarichiamo di questo inutile inconveniente per tutti i passeggeri di questi voli cancellati e della perdita di 19 rotte a causa del blocco degli slot inutilizzati da parte di Tap nell'estate del 2002, a Lisbona – è il commento del ceo Michael O’Leary -. Questo blocco anticoncorrenziale delle bande orarie ostacola la crescita e ritarda la ripresa del traffico, del turismo e dell'occupazione a Lisbona".