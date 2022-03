Ryanair: il ceo O'Leary al lavoro per togliere l'obbligo delle mascherine a bordo

La mossa sulle mascherine obbligatorie a bordo degli aerei di Jet2.com sembra avere rotto un argine e ora anche Ryanair vuole imporre un’accelerata sull’argomento, in modo di arrivare alla stagione estiva senza il vincolo delle mascherine.

Si starebbe muovendo in questa direzione il ceo della low cost Michael O’Leary, che punterebbe a dare una svolta netta a partire dalla fine di aprile o inizio maggio. Secondo quanto riportato da Simpleflying, il top manager avrebbe iniziato le consultazioni con il proprio staff per trovare una soluzione di buon senso e rendere così i viaggi estivi liberi dalle restrizioni che si sono protratte per due anni.



O’Leary starebbe ascoltando le opinioni soprattutto del personale di bordo per cercare di capire la fattibilità del piano, con l’obiettivo di rimuovere totalmente il vincolo.