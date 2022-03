Iberia e Renfe portano a 14 le città raggiungibili con il biglietto treno più aereo

L’intermodalità si fa sempre più spazio anche in Spagna e Iberia e Renfe, dopo il primo passo con cinque destinazioni in connessione aereo-treno, arriva il salto di qualità arrivando a quota 14 città raggiungibili via Madrid.

Il percorso intrapreso ormai in diversi Paesi anche in Europa sta prendendo piede anche nella Penisola iberica grazie allo sviluppo della rete ad Alta velocità. L’accordo attuale, secondo quanto riportato da Preferente, aggiunge quindi alle precedenti mete di Saragozza, Siviglia, Malaga, Cordoba e Valladolid, anche Valencia, Alicante, León, Palencia, Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora e Ourense.



Train & Fly combina in un unico biglietto il trasferimento in treno dalla città di origine al T4 di Barajas, e da lì il volo verso qualsiasi destinazione della rete Iberia.