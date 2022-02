Iberia potenzia la flotta: attesi nove aerei entro la prima metà del 2022

Iberia aggiungerà nove aerei alla flotta nella prima metà di quest'anno, riprendendo così il programma di consegna degli aeromobili fermato dalla pandemia.

In particolare, nella prima metà del 2022, Iberia aggiungerà tre Airbus A350-900 per le rotte a lungo raggio e altri sei A320neo per le rotte a corto e medio raggio, come rivela la compagnia in una nota riportata da Preferente.

“L'arrivo di nuovi velivoli è il segnale della ripresa che speriamo si consolidi quest'anno. L’incremento della flotta ci consentirà di offrire un programma estivo molto ambizioso, aumentando l'efficienza delle nostre operazioni e portando avanti l’impegno in direzione della sostenibilità” ha commentato il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto (nella foto).

Dell'ordine iniziale di 20 aeromobili Airbus A350-900, 11 restavano ancora da consegnare. Il primo è arrivato mercoledì scorso, e altri due sono in arrivo in questo primo trimestre dell'anno.

Secondo l'azienda, questi aerei sono tra il 30% e il 35% più efficienti grazie ai materiali ‘all'avanguardia’ con cui sono costruiti e al design dei motori Rolls-Royce Trent XWB.



Gli altri otto Airbus A350-900 saranno inseriti gradualmente fino al 2024 e, inoltre, saranno dotati di una nuova configurazione di cabine Business, Premium Tourist e Tourist.

Si prevede inoltre che un totale di sei Airbus A320neo entreranno in flotta durante quest'anno, andando a sostituire gli aerei che la compagnia aerea ha ritirato durante la pandemia per adattarsi al calo della domanda.



Tutti i nuovi A320neo sono dotati della cabina 'Airspace', con "interni più confortevoli per i clienti, cabine più grandi per il bagaglio a mano, più spazio a bordo, una nuova illuminazione in cabina (luce d'atmosfera) e servizi igienici con effetto antibatterico".