Summer Iberia nel segno delle Americhe e del ritorno al 100% dell’offerta in Europa

Sarà un orario estivo nettamente potenziato quello che Iberia si prepara a mettere in campo, con un raffrozamento sia sul lungo raggio sia sulle rotte interne ed europee, dove la compagnia tornerà al 100 per cento dell’offerta pre pandemia.

E anche l’Italia tornerà in prima fila nel network del vettore spagnolo: saranno infatti 11 le destinazioni collegate con Madrid: ai voli su Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino, da giugno si aggiungeranno quelli su Catania, Olbia e Cagliari, mentre su Bari opererà Iberia Express. L’aumento più importante sarà però su Baleari e Canarie dove il vettore inserirà il 30 per cento in più della capacità.



Per il lungo raggio anche Iberia scommette sulle Americhe e in particolare sugli Stati Uniti. Su questi ultimi in particolare il network prevede la conferma dei voli su New York, Los Angeles, Miami e Boston ai quali si aggiungono le novità Dallas e Washington e la ripresa della rotta su San Francisco. Confermato anche il volo su Porto Rico. Nel Centro-Sud America Iberia tornerà a volare due volte al giorno su Messico, Argentina e Colombia e una volta al giorno su Lima, Santiago del Cile e San Paolo. A questi si aggiungono le rotte su San Jose, Città del Guatemala e Panama City.