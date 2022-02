Non solo le isole minori, ma tutte le isole del territorio italiano saranno raggiungibili senza super green pass. A stabilirlo è un emendamento approvato dal Senato contro il parere del Governo al decreto per la proroga dello stato di emergenza.

Come riporta lanuovasardegna.it, le modifiche sono state apportate all’articolo 2, e prevedono anche la possibilità di organizzare feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto anche con modalità itinerante.



Verso la riapertura

Il voto all’emendamento rappresenta un ulteriore passo verso la riapertura del Paese. Va ricordato che l’obbligo del super green pass per i trasporti era stato contestato soprattutto dalle isole, ovvero dai territori per cui gli spostamenti in autonomia (con automobile, ad esempio) sono impossibili. Anche lo Stretto di Messina era stato al centro di una querelle su questo tema.



In un primo momento l’obbligo del super green pass era stato abolito solo per le isole minori, ma con il passaggio di oggi l’esenzione riguarda tutte le isole.