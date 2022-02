Il Covid allenta la morsa, il calendario delle regioni che cambiano colore

La flessione lenta ma costante dei ricoveri dei pazienti Covid negli ospedali d’Italia sta gradualmente riportando in fascia gialla le regioni che prima erano in arancione.

La prima a 'scalare' colore è stata la Sicilia il 14 febbraio, mentre Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta torneranno in giallo a partire da lunedì 21 febbraio, dal momento che i ricoveri in terapia intensiva sono stabilmente sotto la soglia critica del 20% (Piemonte e Valle d’Aosta sono anche sotto la soglia del 30% per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari).



Appuntamento rimandato, invece, per il Friuli Venezia Giulia che, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ha già numeri da zona gialla ma, dal momento che per scalare fascia servono 14 giorni di cifre al ribasso, passerà al giallo tra un paio di settimane.ù



Ancora in bilico, invece, le Marche, mentre all’opposto Lombardia e Veneto - che sono ancora in giallo – potrebbero tornare in zona bianca il 28 febbraio, qualora le cifre lo consentano.