Delta Air Lines starebbe per presentare una manifestazione di interesse per l’acquisizione di Ita Airways. E Lufthansa, secondo quanto riporta Open.online starebbe per fare un passo indietro, rinunciando alla corsa.

Ma prima di aprire le danze serve il Dpcm che dia il via libera alla privatizzazione della compagnia, attualmente nelle mani del Ministero dell’Economia.



La corsa per il vettore

A puntare gli occhi su Ita Airways, nelle scorse settimane, era stato anche il gruppo Msc. Il decreto potrebbe aprire le porte della Data Room a tutti i soggetti interessati: un elenco che comprenderebbe anche due fondi internazionali che avevano manifestato l’intenzione di entrare nella partita.



Come precisato, alla Data Room potranno accedere solo i soggetti che depositeranno un piano di sviluppo e integrazione definito “credibile”. A verificare quest’ultimo requisito saranno gli advisor che dovranno cercare le manifestazioni di interesse.



Bisogna sottolineare che il decreto che dovrebbe essere varato in mattinata dal Consiglio dei ministri evidenzierà il carattere strategico del settore dei trasporti: il Governo dunque potrà esercitare il Golden Power, ovvero i poteri speciali che consentono all’esecutivo di porre il veto su alcune acquisizioni o imporre precise condizioni, anche se sempre in base a criteri oggettivi e non discriminatori.