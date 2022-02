di Lino Vuotto

“Le nostre previsioni per questa estate sono molto positive e vediamo anche una ripresa per quanto riguarda il segmento corporate. Per quanto riguarda l’Italia poi credo che ci sarà una forte domanda considerando che già questo autunno è stato il mercato internazionale che ha reagito più velocemente dopo la riapertura”.

Frederic Schenk, regional sales manager Delta for Southern Europe, è convinto che questo 2022 sia davvero l’anno della svolta per il mercato dei viaggi, grazie anche all’andamento dei contagi che finalmente induce a un atteggiamento più ottimistico. Non a caso lo schedule programmato per la summer tra Italia e Stati Uniti è votato proprio a una visione positiva, con un network che torna ad assomigliare a quanto fatto vedere prima del 2020 dal vettore Usa. “Da Roma voleremo su New York Jfk e su Atlanta con un bigiornaliero – spiega Schenk – a cui si aggiungerà anche il volo su Boston 5 giorni alla settimana. Da Milano invece avremo un volo bigiornaliero sulla Grande Mela e un volo giornaliero su Atlanta. E torneremo anche su Venezia, anche in questo caso sia da New York sia da Atlanta”.



Domanda in ripresa

Una ripresa che il manager vede in entrambi le direzioni, in quanto anche la domanda leisure verso l’Italia sta tornando a farsi sentire e l’estate potrebbe riservare sorprese interessanti. Non solo: Delta sta già iniziando a lavorare per la prossima stagione invernale e l’intenzione è mantenere il presidio almeno su Roma e Milano, anche se “la stagionalità è destinata a farsi sentire come in passato”.



Il prodotto

Sul fronte del prodotto Delta ha sfruttato questo periodo di stallo per accelerare gli investimenti sulla flotta, fortemente ringiovanita e migliorata nell’offerta: “Questa estate aumenteremo in maniera decisa l’offerta della premium economy, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico – aggiunge -. Dopo il lungo stop c’è voglia di viaggiare e spendere anche qualcosa in più per viaggiare anche più comodi, in particolare nei voli internazionali. E noi puntiamo a offrire ai clienti un servizio sempre migliore”.



Ita Airways

Quanto alla questione dell’alleanza con Ita Airways, dopo i rumors dei giorni scorsi Frederic Schenk ribadisce che la posizione della compagnia è chiara: “Siamo molto contenti della partnership e intendiamo portarla avanti e magari rafforzarla – conclude -: ma come ha già detto anche il nostro ceo nei piani non c’è nessun investimento in programma in Ita”.