Nuovo capitolo nella possibile intesa fra Ita Airways, Msc e Lufthansa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, Air France starebbe tentando di sondare Msc per offrire un partner alternativo a Lufthansa.

Secondo quanto riportato da Affaritaliani infatti, “gli advisor del vettore francese, in gran segreto, avrebbero già contattato il colosso guidato da Gianluigi Aponte per capire i possibili spazi di manovra”. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lufthansa non avrebbe dimostrato particolare fretta nel chiudere l’operazione, mandando avanti Msc da sola, e dando quasi per scontato l’esito della partita.



Una gara trasparente

Da qui l'idea, che si basa anche sul fatto che il Governo vuole avviare una gara trasparente, di inserirsi nella partita.



"Con i suoi 2mila 235 dipendenti, 1,2 milioni di passeggeri trasportati e 90 milioni di fatturato, Ita Airways potrebbe rappresentare un ottimo affare, tenendo presente che la compagnia potrà contare su una flotta green e su un piano industriale aggressivo.



Il fatto che Air France deva ancora restituire i fondi statali erogati per superare l’emergenza Covid non sarebbe poi considerato un ostacolo insuperabile: l'esecutivo francese sta monitorando l’evolversi della situazione ed è orientato a sostenere il proprio vettore nazionale, tanto più contro i competitor tedeschi.



Il Tesoro si è comunque dato una scadenza precisa per chiudere il dossier, fissando a prima dell’estate la dead line.