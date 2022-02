Esperienziali e tecnologici, debuttano a Roma i tour Made in Italy di Iobus

Nelle strade della Capitale sta per debuttare Iobus, nuova compagnia per tour cittadini nata dal sodalizio tra due storici gruppi imprenditoriali laziali guidati da Giuseppe e Umberto Cilia e da Elvio Stefanelli.

A partire da aprile la compagnia metterà in pista inediti tour esperienziali avvalendosi di partner specializzati nella digitalizzazione come il Gruppo Intent e il Gruppo Vox, che ha sviluppato la ‘PopGuide’, una guida digitale in 8 lingue fruibile da smartphone e completamente personalizzabile.



La general manager Fabiola Cilia ha spiegato che la nuova sfida di Iobus arriva dopo la conclusione del soldalizio lungo 18 anni con City Sightseeing Roma: “Abbiamo deciso di cambiare giacca e di reinventarci con un prodotto nuovo che aspira a diventare una realtà d’eccellenza non solo nelpanorama romano, ma anche in quello nazionale”. A. D. A.