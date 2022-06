Nuovi tour e tecnologia: Iobus scommette sulla ripartenza di Roma

Otto fermate per visitare il centro di Roma e una guida digitale in otto lingue utilizzabile anche offline. Questa la proposta lanciata per la ripartenza da Iobus, l'operatore tutto italiano che ad aprile ha debuttato nella Capitale nel segmento dei bus turistici.

"I risultati di questi primi due mesi sono lusinghieri - sottolinea Fabiola Cilia, general manager di Iobus (nella foto) -. Ad aprile abbiamo avuto a bordo circa 7mila passeggeri e solo a maggio oltre 10mila. Stiamo studiando altre tipologie di tour da offrire e abbiamo già chiesto l'autorizzazione per operare in altre tre città italiane. Speriamo di poter annunciare queste novità al TTG Travel Experience".



L'operatore è partito con una flotta di 4 bus, che diventeranno 8 entro la fine della stagione. A giugno sarà attivato il nuovo servizio di navetta dal centro di Roma a Castel Romano outlet e più avanti l'itinerario notturno alla scoperta dei luoghi del film La Grande Bellezza.



Il ruolo della tecnologia

A fare la differenza è però il ruolo della tecnologia: "Per distinguerci dai competitor - spiega Cilia - abbiamo puntato sulla Pop Guide, un'app che permette di scoprire la città anche una volta scesi dal bus. Per i più piccoli abbiamo invece attivato un commentario con le figure di Giulio Cesare e della dea Venere a raccontare la storia di Roma ".

Amina D'Addario