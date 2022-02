American Airlines investe 200 milioni nella brasiliana Gol

American Airlines rafforza la propria partnership con Gol, con un investimento da 200 milioni di dollari. La sua quota di partecipazione nel vettore brasiliano sale così al 5,2%.

Per essere effettivo, l’accordo aspetta il benestare del governo e l'approvazione definitiva.



Il network congiunto delle due compagnie offrirà ai viaggiatori oltre 30 destinazioni negli Stati Uniti operate da American Airlines e più di 34 rotte verso il Sud America servite da Gol.



Come riporta travelpulse.com, presto i passeggeri di Aa e Gol potrebbero beneficiare di ulteriori plus legati al programma fedeltà e nuove opportunità per accumulare e spendere i punti.



Gaia Guarino