American Airlines aggiunge 30 Boeing 737 Max alla flotta

American Airlines ha annunciato di aver confermato le opzioni per aggiungere altri 30 Boeing 737 Max 8 alla propria flotta. Le consegne di questi velivoli aggiuntivi avverranno nel 2023 e 2024, portando la flotta Max complessiva a 130 macchine.

Il vettore non ha ancora specificato quale sarà il loro utilizzo, ma secondo Simple Flying è prevedibile il ritiro dei vecchi Airbus A320 o Boeing 737-800. Non è da escludere, tuttavia, che la compagnia voglia usarne almeno alcuni per aggiungere rotte al network.



American Airlines è stato uno dei primi vettori a ordinare il Boeing 737 MAX e il primo operatore statunitense a riportarlo in servizio. Volando principalmente da Miami l’aero potrà essere impiegato su una varietà di tratte nazionali a corto e medio raggio, oltre a essere un elemento chiave nelle operazioni in Centro America, Caraibi e Sud America.