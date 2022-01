Sarà un network transatlantico all’insegna della prudenza quello che American Airlines metterà in campo per la prossima estate, a meno che non intervengano aggiustamenti in corso d’opera nel caso di un improvviso aumento della domanda. Lo schedule attualmente in programma vede un totale di 61 partenze giornaliere per questo tipo di rotte.

Per quanto riguarda l’Italia la compagnia aerea Usa si concentrerà in particolare sulla Capitale, con voli su Roma Fiumicino da New York Jfk, Philadelphia, Dallas, Chicago e Charlotte. Nessuna programmazione invece è prevista da Miami, secondo quanto riportato da Simpleflying. American però avrà altre due rotte tricolori con il volo dalla Grande Mela su Milano Malpensa e quello da Philadelphia su Venezia.



L’Europa in generale rimarrà comunque centrale e nella programmazione sono previsti 8 voli da New York, 11 da Philadelphia, 7 da Dallas, 6 da Chicago e Charlotte e 4 da Miami.