Air France, più voli verso gli Usa per l’estate

Air France rafforza i collegamenti verso gli Stati Uniti. La compagnia – che attualmente serve 11 destinazioni negli Sates -, intende aumentare la capacità per la stagione estiva 2022.



Dal 27 marzo riprenderà, perciò, i suoi voli tra Parigi-Orly e New York Jfk, con una partenza giornaliera. La Grande Mela sarà quindi collegata ai due aeroporti parigini di Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly con un totale di 7 collegamenti giornalieri.

Lo stesso giorno, Air France riaprirà anche la rotta Parigi Charles de Gaulle - Dallas (Texas), con un massimo di 5 voli settimanali.



Infine, il 4 maggio, la compagnia aerea aprirà per il secondo anno consecutivo un servizio stagionale tra Parigi-Charles de Gaulle e Denver (Colorado), con 3 voli settimanali.



Durante l'estate Air France servirà quindi 14 destinazioni dalla capitale francese: Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York JFK, San Francisco, Seattle e Washington DC. Il vettore garantirà quasi 200 voli settimanali, il 20% in più rispetto all’estate 2019.