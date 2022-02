Air France-Klm: al via l’E-Quiz per gli adv

È cominciata ieri l’edizione 2022 dell’E-Quiz, il quiz dedicato agli agenti di viaggi iscritti ad AgentConnect.biz, il sito di Air France e Klm dedicato al trade.

L’E-Quiz invita gli agenti di viaggi a mettere alla prova le loro conoscenze rispondendo a tre domande su prodotti e servizi delle due compagnie aeree. L'E-Quiz sarà live per una settimana al mese per un totale di otto sessioni da febbraio a novembre.

La prima sessione è disponibile da ieri fino al 13 febbraio e l'estrazione verrà effettuata entro il 25 marzo 2022.



Per ogni sessione, tra coloro che risponderanno correttamente, verranno estratti a sorte due premi ‘green’: una giacca Collair Klm-Armata di Mare, prodotta con materiale riciclato, e una borsa porta laptop di Air France, completa di mouse pad e astuccio, prodotta riutilizzando vecchie affissioni pubblicitarie.

Maggiori informazioni sulle date in cui sarà online il quiz, sui premi e il regolamento del concorso sono disponibili su AgentConnect.biz.