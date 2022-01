Jetstar riapre i collegamenti aerei su Phuket e sull'Australia

La low cost Jetstar ha ripreso i voli verso Phuket. Inoltre con la riapertura dei confini australiani sono stati riattivati gli operativi da Sydney e Melbourne a bordo di un Boeing 787-8. Da Sydney si potrà partire tre volte a settimana, soltanto due - invece - da Melbourne.

Jetstar, inoltre, è pronta a dare il via anche ad altre destinazioni internazionali già presenti nel proprio network, entro la metà del 2022 potrebbe essere il turno di Bali, del Giappone e del Vietnam, tutto dipenderà dalle regole in merito alla quarantena imposte dai governi locali. Come riporta travelmole.com, la Thailandia rappresenta una delle mete più importanti per il vettore e Phuket mantiene pur sempre il suo fascino. G. G.