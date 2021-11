Thailandia, parte la campagna promozionale lunga dodici mesi

La Thailandia ha scelto il palcoscenico del Wtm di Londra per presentare ‘Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters’, la nuova campagna promozionale internazionale che prende il via proprio nel giorno in cui il Paese ha deciso di riaprire i confini ai turisti completamente vaccinati provenienti da 63 Stati.

“Non c’è momento migliore per illustrare i nostri nuovi prodotti e servizi turistici - ha spiegato Siripakorn Cheawsamoot, Tat deputy governor for marketing communications -, oltre a mostrare sotto una nuova luce le attrazioni del Paese”.



Una storia in dodici capitoli

La nuova campagna di marketing, come spiega TTG Media, sarà suddivisa in dodici capitoli, con prodotti e servizi diversi in ciascun mese dell’anno.



Il primo capitolo, ad esempio, evidenzierà i prodotti che risvegliano i cinque sensi dei viaggiatori, come la cucina e lo scenario naturale.

Il secondo, intitolato ‘The One You Love’, sarò invece rivolto a segmenti specifici come le famiglie, le coppie e i gruppi di amici. Il focus sarà su destinazioni quali Bangkok, Phuket e Chiang Mai, particolarmente adatte alle necessità di questi target di clientela.



Il terzo capitolo, ‘The Earth We Care’, si concentrerà invece sul bisogno di riconnettersi con la natura e incoraggerà i visitatori a immergersi nelle esperienze locali.



Grazie all’iniziativa Covid-19 Sandbox, lanciata il 1 luglio, da quel giorno al 30 ottobre sono arrivati nel Paese 60mila turisti internazionali e ora la Thailandia spera di accoglierne, nei prossimi mesi, un milione. “Il quarto trimestre di quest’anno e il primo del 2022 saranno cruciali - sostiene Thosaporn Sirisumphand, presidente del consiglio di amministrazione della Tourism Authority of Thailand - perché rappresentano, per il nostro Paese, l’alta stagione. Ci siamo preparati per la riapertura negli ultimi quattro mesi con Sandbox come banco di prova”.