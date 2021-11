Thailandia, nuove norme d’ingresso: l’aggiornamento dell’ente

L’Ente Nazionale del Turismo della Thailandia fa chiarezza sulle nuove norme per l’ingresso nel Paese. L’Italia fa parte della lista di 46 Paesi per i cui viaggiatori la Thailandia non prevede la quarantena all’arrivo. Per quanto riguarda, invece, il solo transito, l'ente specifica che è ammesso anche per i cittadini dei Paesi che non fanno parte della lista, ma in questo caso i viaggiatori non potranno uscire dal terminal aeroportuale e il transito non potrà superare le tre ore.

I documenti richiesti

Per quanto riguarda i documenti richiesti, è necessario presentare un certificato di vaccinazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale almeno 14 giorni prima del viaggio con un vaccino approvato. Per le persone precedentemente infettate dal Covid-19 è richiesto un certificato medico che documenti il pieno recupero dalla malattia. I viaggiatori di età inferiore ai 12 anni, che viaggiano con genitori o tutori, sono esenti dall’obbligo di vaccinazione.



Occorre anche presentare un certificato medico con un risultato di laboratorio RT-PCR indicante che non è stato rilevato Covid-19 rilasciato non più di 72 ore prima del viaggio. È poi necessario un pagamento confermato per un soggiorno di una notte presso una struttura certificata SHA - Amazing Thailand Safety & Health Administration. È inoltre necessario sottoscrivere una polizza assicurativa con una copertura non inferiore a 50mila dollari.



Il Thailand Pass

Per richiedere il Thailand Pass bisogna registrarsi su https://tp.consular.go.th/ – disponibile dal 1 novembre 2021. Si dovranno caricare i documenti richiesti e aspettare 3-5 giorni lavorativi per il processo di approvazione. Bisogna poi attendere l’approvazione della certificazione vaccinale e dell’alloggio pagato, compreso il test RT-PCR (no pdf, solo formati jpeg oppure png). Confermando l’approvazione si riceve un codice QR del Thailand Pass.



All’arrivo in Thailandia si dovrà presentare il Thailand Pass QR Code al Controllo Sanitario per i controlli, quindi proseguire con le procedure di immigrazione. I vsitatori dovranno poi sottoporsi al test RT-PCR Covid-19 nell’alloggio prenotato, o nel centro di test prestabilito. I bambini di età inferiore a 6 anni saranno sottoposti ad un test della saliva.



Si dovrà procedere in direzione dell’hotel con il trasferimento aeroportuale prestabilito; la distanza dall’aeroporto non può superare le 2 ore.



In hotel si dovrà scaricare e installare l’applicazione MorChana.

Infine durante il soggiorno bisognerà attendere il risultato del test all’interno della camera d’albergo. Se il test risulta negativo si riceverà un kit per il test dell’antigene (Atk) per l’autotest Covid-19 da effettuarsi il giorno 6-7. Si riceverà un avviso per l’autotest dell’Atk il giorno 6-7 e si dovrà registrare il risultato nell’applicazione MorChana.



L’ente consiglia infime di praticare sempre le precauzioni D-M-H-T-T-A: Distanziamento, Mascherina, lavarsi le Mani, controllare la Temperatura, Test per Covid-19 e Applicazione di allerta.