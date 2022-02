Il Vietnam riapre in anticipo ai turisti

Il Vietnam potrebbe riaprire tre mesi prima di quanto preventivato. Il Paese starebbe per aprire le porte con alcuni requisiti sanitari per l’ingresso: l’unica regola sarebbe il completamento del ciclo vaccinale per i maggiori di 12 anni, con l’ultima dose ricevuta tra 14 giorni e 6 mesi prima della partenza.

Come riporta ttgmedia.com, inoltre, tutti i viaggiatori di età superiore ai 2 anni devono esibire un test Pcr negativo effettuato non più di 72 ore prima dell’arrivo, restare in isolamento in hotel ed eseguire un test antigenico entro le prime 24 ore.



Sarà anche indispensabile un’assicurazione di viaggio con copertura Covid per almeno 10mila dollari. Inoltre i viaggiatori dovranno installare sui propri cellulari l’applicazione Vietnam Track and trace e tenere accesso il telefono per tutta la durata del soggiorno.



La riapertura segue la strada già tracciata, in Asia, da diversi Paesi come Thailandia, Cambogia e Filippine.