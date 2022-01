Cathay Pacific riapre la lounge di Londra Heathrow

Cathay Pacific riapre la propria lounge a London Heathrow. Gli ospiti, dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, potranno tornare a beneficiare dei servizi offerti nella fascia oraria tra le 5,30 e le 22,00, nel pieno rispetto del protocollo Covid.

La location include due aree, l'una per i passeggeri di prima classe e l'altra per chi invece viaggerà in business class. La sala propone inoltre un menu à la carte e un noodle bar dove assaggiare l'iconica ricetta dei Dan Dan noodle firmata Cathay. Come riporta travelmole.com, si aggiungono bevande, spazio doccia, deposito bagagli e Wi-Fi per un'esperienza di completo relax prima dell'imbarco. G. G.