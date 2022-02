Heathrow ritrova fiducia: “Ci lasciamo alle spalle l’anno peggiore”

Heathrow spera di riaprire il Terminal 4 in tempo per il picco estivo, entro luglio. L’aeroporto, che nel 2021 ha visto transitare solo 19,4 milioni di passeggeri (l’anno peggiore dal 1972 a oggi), prevede per il 2022 un forte rimbalzo, sostenendo però nel contempo di essere stato penalizzato da quelle che definisce “restrizioni di viaggio più severe rispetto a quelle dei Paesi dell’Unione europea”.

Nel frattempo però, come osserva TTG Media, le perdite cumulative dovute alla pandemia sono ora salite a 3,8 miliardi di sterline, anche dopo aver ottenuto risparmi sui costi fino a 870 milioni di sterline negli ultimi due anni. John Holland-Kaye, amministratore delegato di Heathrow, ha affermato che l'aeroporto è ansioso di lasciarsi alle spalle il 2021, che ha definito come "l'anno peggiore nella storia di Heathrow".



Obiettivo 45,5 milioni di passeggeri

Attualmente il numero di passeggeri dello scalo è inferiore del 23% rispetto alle previsioni a causa del traffico “inferiore alle attese" di gennaio e febbraio. Nonostante questo, però, Heathrow si dice fiducioso in una "estate forte per l'outgoing". Grazie alla ritrovata voglia di viaggiare nelle destinazioni mediterranee da parte degli inglesi, infatti, lo scalo si aspetta di raggiungere l’ obiettivo 2022 “che è di 45,5 milioni di passeggeri".