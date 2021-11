Cathay Pacific torna a volare nei cieli italiani con il Milano-Hong Kong

Cathay Pacific riapre il collegamento diretto settimanale tra Milano e Hong Kong operato ogni sabato “a bordo del nostro Airbus A350-1000, tra gli aeromobili più moderni e innovativi, che per la prima volta decollerà da questo scalo - commenta Daniele Bordogna, Head of Sales Italia di Cathay Pacific -. Un importante segnale di ripresa per la nostra compagnia e di speranza per la riapertura di altre destinazioni in termini di proseguimenti beyond Hong Kong”.

Il volo CX234 partirà dunque ogni sabato alle 11,45 dell’aeroporto di Milano Malpensa, mentre il ritorno da Hong Kong è programmato per le 00:50 ora locale.



Il 'Cathay Care'

“Non vedevamo lʼora di poter accogliere nuovamente a bordo i nostri passeggeri, che da sempre rappresentano la nostra nostra priorita - aggiunge Bordogna - ed è proprio per questo che abbiamo ideato Cathay Care, un pacchetto avanzato di misure di sicurezza che accompagnano e tutelano i nostri clienti dalla partenza fino allʼarrivo a destinazione”.



Sul fronte della salvaguardia ambientale gli ultimi due obiettivi prefissati dalla compagnia sono il 10% di biofuel sul consumo totale di carburante entro il 2030 e zero emissioni nette entro il 2050.