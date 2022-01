Volotea: due voli in più da Cagliari nella summer verso Nizza e Lille

Sardegna sempre più centrale nelle strategie sull’Italia di Volotea. Il vettore low cost continua a modellare la programmazione per la prossima stagione estiva sull’isola, che si arricchirà di due nuovi collegamenti dall’aeroporto di Cagliari in direzione di Lille e Nizza.

Le rotte francesi avranno rispettivamente una e due frequenze alla settimana e verranno avviate tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, per un totale complessivo di quasi 15mila posti in vendita. Con le new entry nella summer 2022 saranno 21 le destinazioni servite dallo scalo di Elmas da Volotea.



“Siamo felici di vedere Volotea rafforzare la propria presenza sull’Aeroporto di Cagliari con una crescita importante sui collegamenti internazionali - sottolinea David Crognaletti, chief commercial officer di Sogaer -. In questa fase di ripartenza per il settore del turismo è fondamentale per Cagliari e per il Sud Sardegna ampliare il network verso il nord e il sud della Francia, uno dei nostri mercati più strategici”.