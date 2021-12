Volotea si rafforza su Roma, da aprile decolla il volo per Nantes

Partirà l’8 aprile 2022 il nuovo collegamento di Volotea da Roma Fiumicino alla volta di Nantes, nella Loira. Il volo avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, pari a un’offerta di 28mila posti.

“La rotta - spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - si aggiunge a quelle già operative, dallo scorso ottobre, in regime di continuità e che hanno segnato il nostro debutto assoluto a Roma”. E il riferimento è ai collegamenti da e verso i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia disponibili dallo scalo capitolino.



“Il lancio di questa nuovo collegamento per Nantes - aggiunge Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - consentirà di rafforzare ancor di più i rapporti culturali e commerciali tra Italia e Francia, storicamente il secondo mercato internazionale per Adr ed è certamente un’ulteriore conferma dell’importanza strategica di Roma”.