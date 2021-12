Volotea a Brindisi, il primo volo internazionale è per Nantes

È il volo su Nantes il primo collegamento internazionale di Volotea dall’aeroporto di Brindisi. Decollerà il 30 maggio 2022 e avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il giovedì, per un totale di 16mila posti in vendita. La tratta va ad aggiungersi a quella per Venezia, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Puglia.

“L’avvio del collegamento su Nantes, che mette in connessione diretta il Salento con un’area di grande interesse - dichiara Antonio Maria Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia - non potrà che portare ulteriori vantaggi a una stagione che auspichiamo possa dare nuova linfa al mercato turistico pugliese, alla cui ripresa Aeroporti di Puglia sta riservando il massimo dell’impegno, della caparbietà e della passione”.



"Amplificheremo il traffico di turisti stranieri"

“A partire dal prossimo 30 maggio – continua Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - i passeggeri in partenza dallo scalo pugliese avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Nantes. Inoltre, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Brindisi e visitare le bellezze della Puglia, sostenendo e rafforzando così l'economia locale”.