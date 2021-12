Qatar Airways fa causa ad Airbus per la vernice degli A350

Questa volta a finire sotto accusa è la verniciatura. Qatar Airways ha infatti intentato una causa contro Airbus a causa della vernice degli A350. La compagnia ha dovuto mettere a terra 21 aeromobili di questo modello a causa del deterioramento del rivestimento.

Qatar Airways si è rivolta alla divisione Tecnologia e Costruzione della Corte Suprema di Londra, sostenendo di non essere stata in grado di risolvere il problema direttamente con il produttore, come riporta preferente.com.



L’intenzione del vettore è capire la causa che ha portato al deterioramento della vernice, per risolvere il problema in maniera definitiva.



Sempre secondo quanto riporta il sito di informazione spagnolo, altre compagnie avrebbero riscontrato le medesime problematiche, senza però arrivare alle vie legali.