Qatar Airways vola sopra gli stadi dei mondiali: a bordo ospite la Fifa World Cup

A un anno dall’inizio della Fifa World Cup di calcio, prevista in Qatar appunto alla fine del 2022, si moltiplicano le iniziative da parte di Qatar Airways per alzare il livello di attenzione sull’evento mondiale.

Dopo avere svelato la speciale livrea dedicata ai mondiali di calcio, l’aereo ieri ha compiuto un volo speciale, si legge su Simpleflying, sorvolando tutti gli stadi che ospiteranno le partite della competizione.



Non solo: a bordo del velivolo, un B777, ospite speciale proprio la Coppa del Mondo in palio accompagnata dal due volte campione del mondo Cafu. Secondo le previsioni l’evento porterà in Qatar un milione e mezzo di passeggeri da tutto il mondo.