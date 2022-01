Airbus annulla ordine di Qatar Airways da 6 miliardi di dollari per la querelle sulla vernice

Airbus ha annullato un ordine da 6 miliardi di dollari effettuato da Qatar Airways per 50 aerei A321neo.

La decisione giunge a causa della controversia legale fra le due parti in merito alla vernice applicata al nuovo aeromobile Airbus A350 del vettore mediorientale.

Come riportato da TTG Media, in dicembre Qatar Airways ha portato Airbus in tribunale lamentando che la vernice sui suoi A350 appena consegnati si screpolava e si staccava, intaccando l’isolamento dai fulmini. Come riferito da Reuters, la compagnia avrebbe richiesto oltre 600 milioni di dollari di risarcimento ad Airbus per i presunti problemi che interessano 21 dei suoi 53 aeromobili A350 e che metterebbero a rischio la sicurezza dei voli.



Qatar Airways ha pubblicato un video in cui si mostra la vernice rovinata su uno dei suoi A350. La compagnia ha inoltre affermato che tutti gli aeromobili interessati rimarranno a terra e ha aggiunto che non accetterà la consegna di alcun aeromobile aggiuntivo da parte di Airbus.

Airbus ha risposto annullando il contratto concluso nel dicembre 2017 che prevedeva 50 nuovi aeromobili Airbus A321neo. Dal canto suo, Airbus - riferisce Reuters - ha sottolineato come non ci fosse alcuna ragione per la messa a terra degli aerei e ha affermato che Qatar Airways starebbe cercando di giustificare un provvedimento preso non a causa della vernice degli aerei.



"Questi difetti non sono superficiali – ha ribattuto in una nota la compagnia aerea del Golfo -. Uno dei difetti causa l'esposizione e il danneggiamento del sistema di protezione dai fulmini, mentre un altro difetto lascia la struttura sottostante esposta all'umidità e alla luce ultravioletta”.

In aprile si terrà una nuova udienza, che seguirà quella tenuta in gennaio presso l'Alta Corte di Londra.