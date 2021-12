Wizz Air, da febbraio due nuovi voli: Bari-Abu Dhabi e Palermo-Roma Ciampino

Arriva una doppia new entry nello schedule italiano di Wizz Air. A partire dal prossimo mese di febbraio la compagnia low cost introdurrà infatti il collegamento tra Bari e Abu Dhabi, mentre sul fronte delle rotte nazionali debutterà il volo tra Palermo e Roma Ciampino.

“Poter annunciare l’inaugurazione di nuove tratte è sempre un piacere, specialmente qui in Italia – sottolinea Andras Rado, portavoce del vettore -, un mercato dove Wizz Air punta a crescere e investire ancora. Crediamo fortemente nel mercato italiano e ci impegniamo per fornire sempre più opportunità di viaggio a basso costo per i nostri illustri passeggeri italiani”.



Per quanto riguarda il volo Roma-Palermo si tratterà di una rotta giornaliera mentre il collegamento con Abu Dhabi verrà effettuato due vole alla settimana.