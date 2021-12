Wizz Air celebra la famiglia italiana con un contest: in palio un viaggio a Corfù

Wizz Air premia la famiglia più grande d’Italia. Parte oggi ‘La Famiglia Volante’, contest con cui il vettore in palio un soggiorno all-inclusive di 3 giorni e due notti sull’isola greca di Corfù.

Il concorso si chiuderà il 30 dicembre. “La famiglia - spiega in una nota Andras Rado, portavoce del gruppo Wizz Air - è uno dei pilastri portanti nella vita di ogni italiano. Il mito della famiglia italiana, del resto, è conosciuto in tutto il mondo. Siamo così affascinati dalle famiglie italiane che abbiamo deciso di celebrarle proponendogli una sfida: dal momento che tutti, dai bambini ai bisnonni, possono volare, abbiamo deciso di riempire uno dei nostri aerei e di farli volare tutti insieme verso una vacanza che creerà ricordi indimenticabili da raccontare a tutte le generazioni a venire”.



Come partecipare

Per partecipare, dalle 00.00 di oggi fino alle 23.59 del 30 dicembre, sarà possibile iscriversi al concorso - previa registrazione sul sito www.wizzfamigliavolante.it - e diventare il ‘Capofila’, ovvero colui che avrà il compito di riempire i 170 posti del suo aereo virtuale, grazie al codice d’invito che avrà ricevuto via mail al momento dell’iscrizione e che potrà inviare ai propri familiari e/o amici.

Questi a loro volta, iscrivendosi nella sezione del sito dedicata, potranno partecipare al concorso in qualità di accompagnatori. Sarà accettata una sola richiesta di iscrizione al concorso per persona.

Soltanto i primi 169 accompagnatori di ciascun capofila potranno inserire il codice di invito ricevuto.



Al termine del concorso, i Capofila che saranno riusciti a completare il proprio aereo ‘virtuale’ potranno partecipare all’estrazione del premio.



La famiglia vincitrice sarà accolta all'aeroporto di Corfù, dove sarà ospite presso l'Angsana Corfu Resort and Spa e potrà partecipare a un tour dell'isola guidato.