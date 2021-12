Wizz Air arricchisce il network italiano, i nuovi voli del 2022

Sono 12 le nuove tratte nazionali e internazionali che arricchiranno il network di voli di Wizz Air nel 2022. A sottolineare il forte impegno verso il nostro Paese è Paulina Gosk, Corporate Communications Manager del vettore: “Stiamo portando ai viaggiatori italiani più opportunità per visitare i parenti o godersi le tanto attese vacanze durante l'estate - commenta -. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, inoltre, i passeggeri possono godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi”.

Le mete raggiungibili

Tra le destinazioni raggiungibili doll’Italia Marrakech, con voli in partenza da Roma Fiumicino ogni giovedì e domenica, e Dubai, collegata a Bari ogni venerdì.

Il vettore volerà anche da Milano Malpensa e Palermo a Praga; da Milano gli aerei decolleranno cinque giorni alla settimana e da Palermo il lunedì e il venerdì. Nuovi voli anche alla volta delle isole greche con le tratte Napoli-Corfù, Bari-Creta e Catania-Mykonos.



A potenziare il traffico anche diverse rotte nazionali, con nuovi collegamenti per la Sardegna grazie alla Venezia-Olbia e alla Bari- Olbia, e per la Calabria con un volo tra Torino e Lamezia Terme.