Brussels sull'Africa: due rotte extra e più frequenze nella summer 2022

Sarà un deciso rafforzamento quello che Brussels metterà in campo la prossima estate in merito al network sull’Africa, una delle direttrici di punta della compagnia del Gruppo Lufthansa, con il ripristino di due rotte e l’aumento dell’offerta su alcuni voli già operativi.

A partire dal prossimo mese di giugno torneranno i voli da Bruxelles in direzione di Conakry (Guinea) e Ouagadougou (Burkina Faso). Entrambe avranno tre frequenze alla settimana.



In aggiunta Banjul, Lomé e Monrovia nell'Africa occidentale avranno le loro frequenze di volo aumentate a cinque a settimana. In Africa orientale, Kigali sarà servito cinque volte a settimana ed Entebbe vedrà sette voli da Bruxelles in una settimana.