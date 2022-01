Brussels: dieci rotte italiane nella programmazione estiva

Ci sarà ancora tanta Italia nella programmazione estiva di Brussels Airlines, che ha annunciato un network da 85 destinazioni in totale, tra cui 8 new entry.

Per la Penisola vengono confermate le destinazioni annuali di Milano, Roma, Venezia e Bologna, a cui si aggiungeranno le tradizionali mete leisure richieste dal mercato belga: Bari, Catania, Firenze, Napoli, Olbia e Palermo.



Per quanto riguarda il lungo raggio, sulla rete intercontinentale, Brussels Airlines riaprirà Conakry (Guinea) e Ouagadougou (Burkina Faso) in Africa e riprenderà i voli per Washington D.C. durante la stagione estiva. In totale, la compagnia aerea belga avrà 19 destinazioni a lungo raggio, di cui 17 nell'Africa subsahariana e 2 negli Stati Uniti (New York e Washington).



Le new entry estive del network saranno invece Lanzarote, Creta, Hurghada, Mytilene, Samos, Marrakesh, Rabat e Monaco.