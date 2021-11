Restyling Brussels: oggi il primo volo con la nuova livrea

Primi voli oggi per la nuova livrea e, più in generale, per la nuova identità del brand Brussels Airlines. Il vettore ha puntato su un restyling del brand per affrontare le sfide della ripresa del mercato, mantenendo però l’identità di compagnia di riferimento per il Belgio.

Il programma denominato Reboot Plan avviato nel 2020 entra così nella seconda fase, quella definita della ricostruzione e del miglioramento, con investimenti strategici in una migliore customer experience, nuove tecnologie, digitalizzazione, nuovi modi di lavorare e sviluppo dei suoi dipendenti. Il tutto per diventare una compagnia profittevole e in salute dal punto di vista finanziario.



In questo contesto si è provveduto anche al restyling del brand che questa mattina ha visto la luce con il volo del primo aereo ridipinto decollato da Bruxelles in direzione Ginevra con 115 passeggeri a bordo.