Ryanair: 6mila posti aggiuntivi per assistere al Sei Nazioni di rugby

Gli appassionati di rugby avranno posti extra per assistere alle partite del Sei Nazioni. Tra il 4 febbraio e il 20 marzo prossimi Ryanair ha infatti messo a disposizione 6mila posti aggiuntivi per i tifosi che si sposteranno per assistere alle sfide del torneo nella stagione 2022 in Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia e Italia.

“Con il torneo di quest'anno destinato a essere uno dei più grandi di sempre, migliaia di fan hanno già prenotato i loro posti con Ryanair per vedere giocare le loro nazionali - sottolinea Dara Brady, direttore marketing del vettore -. Per facilitare la crescente domanda abbiamo programmato voli aggiuntivi per tutte le partite”.



I voli sull'Italia

In occasione della partita Italia-Inghilterra di domenica 13 febbraio 2022, ad esempio, il vettore ha previsto voli aggiuntivi da Londra Stansted a Ciampino l'11 febbraio alle 8,55 e da Manchester a Ciampino alle 12,45. Il 12 febbraio un collegamento aggiuntivo sarà effettuato da Londra Stansted a Fiumicino, con decollo alle 16,35.



Per la partita Italia-Scozia, invece, Ryanair ha aggiunto voli da Edimburgo a Ciampino l'11 marzo 2022 con partenza alle 9,20 e alle 16,55, il 13 marzo alle 11,50 sempre su Ciampino e lo stesso giorno da Fiumicino a Edimburgo alle 16,55.



Intanto sta già aumentando la domanda in vista della partita d'inizio Cardiff-Dublino di sabato 5 febbraio.