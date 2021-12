Ryanair, O’Leary sui no vax: “Non dovrebbero poter volare”

Non ti vuoi vaccinare? Allora non puoi volare. È questa l’ennesima provocazione del ceo di Ryanair Michael O’Leary che, in una recente intervista a The Times, bacchetta i Governi europei per le loro misure anti-Covid che, a suo dire, sono troppo blande soprattutto per quanto riguarda i no vax.

Secondo lui, inftti i governi dovrebbero imporre restrizioni crescenti ai non vaccinati, inclusa l’obbligatorietà della vaccinazione per poter salire a bordo di un aereo. I componenti delle “frange folli”, così le definisce lui, che pensano che la vaccinazione sia solo una cospirazione mondiale non dovrebebro poter volare, così come non dovrebbero poter accedere ad alcun luogo pubblico, compresi supermercati, farmacie e ospedali.



"Non ho difficoltà a dire alle persone che possono volare, ma devono essere vaccinate - ha rivelato, secondo quanto riportato da independent.ie -. Rispettiamo pienamente il loro diritto a non essere vaccinati, ma non dovrebbero poter salire su un aereo. I governi dovrebbero imporre restrizioni crescenti ai non vaccinati, pur riconoscendo i diritti di tutti”.