Saliranno a 38 i collegamenti che verranno effettuati da Ryanair a Cagliari nella prossima stagione estiva. Il vettore posizionerà due aerei sullo scalo aggiungendo 4 nuove rotte: Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan.

“La crescita di Ryanair sul nostro scalo segna una nuova tappa fondamentale – commenta il presidente Sogaer Renato Branca -. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 160 voli in partenza alla settimana nella Summer 2022, con una crescita del 42% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico”.



Le altre novità

Oltre ai 4 nuovi voli annunciati ci sarà la reintroduzione di Madrid, una destinazione fondamentale per il network di Cagliari, che porterà a 20 i collegamenti internazionali operati da Ryanair sui 38 complessivi.